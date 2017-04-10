Немецкий характер: Гладбах побеждает в Кельне, «Вердер» и «Айнтрахт» играют вничью

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. БУНДЕСЛИГА. 28-й тур

ПЕРЕСТРЕЛКА ТУРА: ОРЛИНАЯ ВОЛЯ

Начались немецкие футбольные выходные ярким матчем во Франкфурте, где «Вердер» впервые за четыре года разбазарил преимущество в два мяча. И ведь до перерыва ничто не предвещало беды. Пусть «Айнтрахт» привычно владел преимуществом, вдвое превзойдя своих гостей по ударам, Юнузович с Бартельсом перед чужими воротами оказались расторопнее.

Однако едва разыграв мяч с центра поля после свистка на второй тайм, бременцы уже вынимали его из сетки ворот — удар головой Гачиновича после углового поставил точку в сухой серии «орлов», которой набежало аж 486 минут. Для самого полузащитника этот гол, кстати, стал дебютным за «Айнтрахт» в бундеслиге. Вдохновения серба хватило и на то, чтобы заработать пенальти, хладнокровно реализованный Марко Фабианом. «Я был спокоен, знал, что забью» — сказал тот после игры, отпраздновав победу с неистово аплодировавшим фан-сектором «Коммерцбанк-Арены».

И ведь было, что праздновать — пусть «Айнтрахт» вновь остался без трех очков, зато впервые больше, чем за два года отыграл отставание в два мяча. «Я сказал ребятам в перерыве, что мы должны в себя верить, этот результат для нас, как победа» — гордо сообщил после игры Нико Ковач, и был, пожалуй, прав. «Вердеру» же оставалось лишь посетовать на усталость после матча с «Шальке» на неделе, но сильно расстраиваться «музыкантам» ни к чему. В конце концов, они не проигрывают уже восемь матчей — последний раз такая серия удавалась им шесть лет назад, еще под руководством Томаса Шаафа.

БОЙ ТУРА: В ГОСТЯХ ХОРОШО

Рейнское дерби в свою очередь порадовало результативностью и не обошлось даже без драматичной развязки. Впрочем, победа Гладбаха в один мяч смотрится странно с учетом того, что «жеребцы» вдвое превзошли «козлов» по всем игровым показателям. Однако на гол Вестергора в первом тайме быстро ответил Клеменс, забивший в чемпионате впервые больше чем за год. Ну, а после перерыва, не успел Траоре, едва выйдя на замену, снова вывести Гладбах вперед, как Модест одним касанием оформил свой 23-й гол в сезоне.

Дитер Хеккинг после матча признался, что после того, как счет второй раз стал равным, в победе он уже сильно сомневался. Однако его капитана Штиндля сомнения не мучили. Напротив, по его словам, уж очень хотелось Гладбаху оказать давление на всех идущих впереди в таблице. Итогом, за десять минут до конца именно Штиндль вовремя оказался в штрафной и таки отправил мяч в сетку после того, как Дрмич сотряс ударом штангу.

Заслуженность победы Гладбаха, впрочем, признал даже Петер Штегер, проведший внушительный 130-й матч на тренерском мостике «козлов». И хотя своих подопечных он похвалил за характер, «Кельн», тем не менее, проиграл после зимнего перерыва уже больше матчей, чем за весь первый круг. А Гладбах, напротив, окончательно снял с себя старое проклятие — 7 очков за 14 гостевых встреч сделали Хеккинга пока что самым успешным тренером «Боруссии» в выездных матчах.

УСПЕХ ТУРА: LIEBLINGSGEGNER

Именно так звучит понятие «любимый соперник» на немецком языке, который традиционно не жалует пробелы между словами. И именно им для «Шальке» являются «волки», с которыми гельзенкирхенцы всегда играют мощно. Особенно на родной «Фелтинс-Арене», где одержали над ними в субботу седьмую к ряду победу, доведя общий счет этих встреч до внушительного 20:4. В этот раз к разгрому приложили ноги Калиджури, Горецка, забивший пятый гол в сезоне, установив таким образом свой личный рекорд, и Бургшталлер, сделавший дубль. Австриец продолжает поддерживать реноме невероятно удачного приобретения «Шальке» — он поучаствовал в четырех из пяти последних мячей команды, да и вообще забил за 12 игр уже шесть голов.

«Вольфсбург» же ответил лишь голом с одиннадцатиметровой отметки. Реализовал пенальти, разумеется, Гомес — чтобы не портить статистику, ведь с момента прихода Йонкера в команде не забивает больше решительно никто. Сам же Андреас, потерпевший уже второе подряд поражение, хладнокровно заявил, что не впадал в эйфорию после успешных матчей, так что не собирается теперь впадать и в панику. Ну, а «кобальтовые» могут быть довольны. Впервые под руководством Вайнцирля они остались непобедимым в пяти домашних матчах к ряду и уже набрали во втором круге на одно очко больше, чем за весь первый. Теперь, оставив «Вольфсбург» с зоной вылета в восьми очках позади, можно с чистой совестью ехать в Амстердам и сконцентрироваться на четвертьфинале Лиги Европы.

ПОБЕДА ТУРА: ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ

Ярким вышел и бой в самом подвале таблицы, где «Ингольштадту» пришлось здорово повозиться с, казалось бы, безнадежным оппонентом. Открыл счет Паскаль Гросс, который за три месяца этого календарного года забил уже три мяча — забавно, но это ровно в три раза больше, чем за 53 предыдущих матча бундеслиги в его карьере. Однако еще до перерыва «Дармштадт» усилиями Вранчича перевернул матч с ног на голову. Сперва босниец забил первый выездной гол «лилий» за жутковатые 746 минут, а затем с пенальти оформил первый дубль в чемпионате.

Однако терять три очка, такие нужные в его бедственном положении, «Ингольштадт» отказался. Во втором тайме Альмог Коэн, забив свой седьмой гол в сезоне, взобрался на первую строчку клубных бомбардиров, а вскоре и Зуттнер оформил свой четвертый мяч за клуб. Интересно, кстати, что все они были забиты со штрафных. Ну, а удаление Брежери и Чолака в самой концовке уже никому не помешало, лишь подтвердило эмоциональность и важность игры. «Мы верили в себя, в перерыве сказали друг другу, что сможем» — откровенничал в послематчевом интервью Гросс, который один нанес аж восемь ударов по воротам «Дармштадта». Впрочем, это треть от общекомандной статистики, «Ингольштадт» провел по всем параметрам сильный матч. Итогом же третья победа подряд — мало того, что новый рекорд команды «Ауди» в первой лиге, так еще и до спасительной 15-й строчки осталось всего-то одно очко.

РЕКОРД ТУРА: КОЗЫРНОЙ НИЛЬС

Выступал когда-то не так уж давно в Германии нападающий по имени Александр Циклер. Выступал неплохо, играл за дрезденское «Динамо» и мюнхенскую «Баварию», наколотил за них больше полусотни мячей и известен был тем, что удивительно здорово прятался тузом в рукавах тренеров. Аж 18 из 54 своих голов он забил, выходя на замену, и безраздельно владел рекордом по этому показателю больше десятка лет. А точнее — до этой субботы, когда Нильс Петерсен вышел на поле на 69-й минуте тяжелого и равного матча с «Майнцем», а на 70-й уже праздновал гол, порадовавший брайсгау первой домашней победой над «карнавальщиками» за шесть с половиной лет.

Неплохой рекорд, ставший для ребят Штрайха своеобразной вишенкой на торте успешного сезона. Ведь пока что по чемпионату они шагают удивительно бодро — больше 12-и побед за 28 туров было на счету у «Фрайбурга» лишь раз в истории лиги, 22 года тому назад. А вот «Майнц» похвастать может лишь повторением антирекорда 2005 года, который установил еще Юрген Клопп — пятое поражение к ряду. Мартин Шмидт, принимая на себя всю ответственность, продолжает говорить о необходимости работать, однако собственную работу он, похоже, со дня на день может потерять.