«Галатасарай» готов выкупить у «Реала» Коэнтрау

Как утверждает источник, ускорить переезд португальца в Турцию могут дружеские отношения главных тренеров команд — Зинедина Зидана и Игора Тудора. В текущем сезоне Коэнтрау принял участие лишь в четырех играх команды во всех турнирах. Ранее сам футболист заявил, что в сегодняшней форме не соответствует уровню «Королевского клуба».