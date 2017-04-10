«Галатасарай» готов выкупить у «Реала» Коэнтрау
Защитник «Галатасарая» Лионель Кароль летом, скорее всего, покинет клуб. Согласно AS, на трансфере француза «львы» планируют заработать 5−6 миллионов евро, которые затем они хотят потратить на покупку защитника «Реала» Фабиу Коэнтрау.
Как утверждает источник, ускорить переезд португальца в Турцию могут дружеские отношения главных тренеров команд — Зинедина Зидана и Игора Тудора. В текущем сезоне Коэнтрау принял участие лишь в четырех играх команды во всех турнирах. Ранее сам футболист заявил, что в сегодняшней форме не соответствует уровню «Королевского клуба».
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