Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29375668/
10 апреля 2017, 13:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Галатасарай» готов выкупить у «Реала» Коэнтрау

Защитник «Галатасарая» Лионель Кароль летом, скорее всего, покинет клуб. Согласно AS, на трансфере француза «львы» планируют заработать 5−6 миллионов евро, которые затем они хотят потратить на покупку защитника «Реала» Фабиу Коэнтрау.

Как утверждает источник, ускорить переезд португальца в Турцию могут дружеские отношения главных тренеров команд — Зинедина Зидана и Игора Тудора. В текущем сезоне Коэнтрау принял участие лишь в четырех играх команды во всех турнирах. Ранее сам футболист заявил, что в сегодняшней форме не соответствует уровню «Королевского клуба».

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Галатасарай
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
09 апреля

"Зенит" не нарушил лимит на легионеров. Объясняем, почему

"Вся страна видела". Горячая пресс-конференция из Магнитогорска

Мутко vs Мурманск. Самый яркий диалог конференции РФС