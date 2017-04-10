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10 апреля 2017, 12:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах Алексиса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов «Манчестер Сити». 28-летнего футболиста сватали в лондонский «Челси», однако чилийские СМИ сообщают, что Санчес может перейти в «МС».

Cooperativa.cl пишет, что Алексис Санчес, чей контракт с «Арсеналом» действует до лета 2018 года, не собирается перебираться в другой лондонский клуб и близок к переходу в «Манчестер Сити». Детали потенциальной сделки неизвестны.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет выручить с продажи Алексиса Санчеса не менее € 50 млн.

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