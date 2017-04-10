«Манчестер Сити» заинтересован в услугах Алексиса

Cooperativa.cl пишет, что Алексис Санчес, чей контракт с «Арсеналом» действует до лета 2018 года, не собирается перебираться в другой лондонский клуб и близок к переходу в «Манчестер Сити». Детали потенциальной сделки неизвестны.



Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет выручить с продажи Алексиса Санчеса не менее € 50 млн.