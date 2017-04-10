«Манчестер Сити» заинтересован в услугах Алексиса
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов «Манчестер Сити». 28-летнего футболиста сватали в лондонский «Челси», однако чилийские СМИ сообщают, что Санчес может перейти в «МС».
Cooperativa.cl пишет, что Алексис Санчес, чей контракт с «Арсеналом» действует до лета 2018 года, не собирается перебираться в другой лондонский клуб и близок к переходу в «Манчестер Сити». Детали потенциальной сделки неизвестны.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет выручить с продажи Алексиса Санчеса не менее € 50 млн.
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