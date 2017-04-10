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10 апреля 2017, 12:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» заинтересовалась голкипером «ПСЖ» Траппом

Тренерский штаб мюнхенской «Баварии» проявляет интерес к голкиперу «ПСЖ» Кевину Траппу, сообщает Kicker.

Согласно информации источника, в немецком гранде заинтересовались Траппом как заменой вратарю Свену Ульрайху. Последний по окончании нынешнего сезона намерен покинуть «Баварию» в поисках игровой практики. В стане мюнхенцев Ульрайх не видит для себя перспектив в конкуренции со стражем ворот сборной Германии Мануэлем Нойером.

По итогам 32 туров чемпионата Франции Трапп принял участие в 17 матчах, пропустив 7 голов.

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