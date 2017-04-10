Зарплата Гризманна в «Атлетико» будет увеличена до 10 миллионов евро в год
«Атлетико» намерен увеличить зарплату нападающему команды Антуану Гризманну, с которым ведет переговоры о новом контракте.
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Как сообщает L’Equipe, новая зарплата француза должна составить 10 миллионов евро в год. Сейчас он зарабатывает 7 миллионов.
Ранее появилась информация, что Гризманном интересуются «Реал» и «Барселона», поэтому «Атлетико» хочет продлить с ним соглашение, увеличив сумму отступных до 100 миллионов евро.
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