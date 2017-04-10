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10 апреля 2017, 11:50 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Президент «Динамо» Суркис: Ребров после поражения от «Зірки» хотел уйти

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды и о разговоре с Сергеем Ребровым после матча с «Зіркой» в программе Профутбол.

<span class=error>Руководителдь</span> киевского клуба рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды. Увеличить
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«Главное — если будет прогресс, и мы увидим, что команда прогрессирует в той ситуации, в которой оказалось Динамо и весь украинский футбол, Ребров, естественно, останется и будет работать. Конечно, если у него будет такое желание, еще надо спросить у него.

Я ему предложил летом продлить контракт. Он сказал: давайте я доработаю сезон, и сядем за стол переговоров. У меня нет проблем с Ребровым. Если он захочет, мы подпишем с ним новый контракт. Я за то, чтобы он оставался и продолжал работать.

Приоткрою тайну. Ребров после поражения в Кропивницком изъявил желание уйти. Мне стоило немало трудов и нервов, чтобы он остался и продолжал работать.

Он мне позвонил и сказал, что ему стыдно, что такой отрыв Динамо от Шахтера. И если мы его отпустим, то он уйдет. Я ему сказал продолжать работать и выполнять свой контракт и что верю в него, — рассказал Суркис.

Как сообщал УНИАН, накануне «Динамо» обыграло донецкий «Олимпик» со счетом 4:0 и сократило отставание от донецкого «Шахтера» до 11 очков.

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