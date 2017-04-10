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10 апреля 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» готов заплатить «Реалу» € 60 млн за полузащитника Маркоса Льоренте

Тренерский штаб «ПСЖ» заинтересован в услугах полузащитника «Алавеса» Маркоса Льоренте, сообщает AS.

Трансферный лист футболиста принадлежит мадридскому «Реалу», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды. Льоренте может рассмотреть предложение парижан, поскольку не уверен, что по окончании нынешнего сезона главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан будет рассчитывать на него. Изначально игрок склонен вернуться в стан «сливочных», но его окончательное решение во многом будет зависеть от того, останется ли Зидан на своём посту.

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