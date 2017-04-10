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10 апреля 2017, 11:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» летом проведёт товарищеский матч с «Сиднеем»

«Ливерпуль» во время летнего межсезонья отправится в Австралию, где проведёт один товарищеский матч. Об этом говорится на официальном сайте мерсисайдцев.

Соперником «Ливерпуля» станет «Сидней». Встреча запланирована на 24 мая.

Посол мерсисайдского клуба Ян Раш отметил, что в Австралии у «Ливерпуля» 2,3 млн поклонников.

«У нас много невероятных поклонников в Австралии, там всегда царит блестящая атмосфера. Мы первый раз будем играть в Сиднее. С нетерпением ждём матч против одной из лучших команд Австралии», — сказал Раш.

Ранее «Ливерпуль» проводил товарищеские матчи в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.

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