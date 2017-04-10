Жозе Моуринью: Если у вас есть Ибрагимович, вы можете «сломать» любого соперника

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«Это был хороший результат, но нам было непросто, потому что мы знали, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» выиграли три очка. Мы оказались в сложной ситуации, но команда смогла одержать победу.

Думаю, счет на табло соответствует игре. К тому же, все прекрасно знают, в каком состоянии сейчас находится «Сандерленд». Они на грани вылета, им действительно тяжело справиться с этим. Вообще, таким командам тяжело реагировать на пропущенный гол.

На мой взгляд, «Юнайтед» начал эту встречу на позитивной ноте. Мы контролировали игру и чувствовали себя комфортно. Когда вы играете против аутсайдера, забиваете ему, вам остается только «убить» матч, а именно забить еще гол во втором тайме. Не сказал бы, что это блестящая игра в исполнении.

«Манчестера». Это был просто удобный матч. У нас не возникло никаких проблем, мы контролировали ход встречи. «Юнайтед» действовал компактно. Мы чувствовали, что игра у нас в кармане, — заявил португальский специалист.

Об игре Шоу

«Мне пришлось заменить его, потому что Люк получил желтую карточку. Он испытывал определенное давление. Думаю, тренерский штаб принял правильное решение. Могу сказать вам, что он сыграл хорошо, и не допустил ни одной ошибки. Я доволен им», — сказал Моуринью.

Об игре Ибрагимовича

«Если у вас есть такой игрок, как Ибрагимович, вы можете “сломать” любого соперника. Вообще, в каждой команде должна быть парочка таких игроков. Ибрагимович сумел забить, а это очень важно для него, поскольку он близится к отметке в 28 голов за сезон» — отметил Моуринью.

О ситуации «Сандерленда»

«Когда команда играет в меньшинстве, но при этом ведет в счете, игроки пытаются выстроить автобус. Однако, когда они проигрывают, а у них меньше на одного игрока, приходится идти в атаку. Таким образом, появляется больше свободных зон», — поведал наставник «МЮ».

О разговоре с игроками

«В перерыве сказал своим игрокам, что мы должны выйти на поле и “убить” игру. Все под контролем, нужно лишь забить еще один гол. Конечно, я не ожидал, что “Манчестер Юнайтед” удвоит преимущество спустя минуту после свистка. Думал, что это возможно, но лишь после напряженного периода и давления с нашей стороны», — заключил португальский тренер.