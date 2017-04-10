БАТЭ с трудом одолел футболистов «Минска», солигорский «Шахтер» не справился с «Гомелем»

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В домашней встрече второго тура с «Минском» подопечные Александра Ермаковича имели преимущество на протяжении всего игрового времени, но успеха добились лишь под занавес матча. На 90-й минуте поединка победу борисовчанам принес точный удар новобранца клуба сербского форварда Анеса Рушевича, для которого это дебютный гол в составе 13-кратных чемпионов страны. В первом туре БАТЭ сыграл вничью в гостях у «Гомеля» (1:1). Гомельчане, вернувшиеся в высшую лигу после годичного перерыва, и во втором туре дали бой и не уступили еще одному фавориту турнира «Шахтеру», сыграв вничью в Солигорске со счетом 0:0. Ничья была зафиксирована еще в одном воскресном матче — минские «Крумкачы» на своем поле разошлись миром с брестским «Динамо» — 1:1.

В лидеры вырвались футболисты минского «Динамо», одержавшие вторую викторию в нынешнем чемпионате. На поле столичного стадиона «Трактор» динамовцы взяли верх над новополоцким «Нафтаном» с минимальным счетом 1:0. На старте турнира минчане разгромили в гостях могилевский «Днепр» (3:0) и имеют сейчас 6 очков из 6 возможных. Крупное поражение в первом туре не смутило могилевчан, и во второй игровой день они полностью реабилитировались, вчистую переиграв в гостях футболистов «Витебска» — 4:0.

Еще две встречи завершились с одинаковым результатом 1:0 — гродненский «Неман» одолел в гостях «Ислочь», а мозырская «Славия» у себя дома взяла верх над «Городеей».

Сегодня второй тур 27-го чемпионата Беларуси в высшей лиге завершится матчем «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». Недавно эти соперники встречались в четвертьфинале розыгрыша Кубка страны, и тогда слуцкая дружина взяла верх по сумме двух встреч. Подопечные Игоря Криушенко намерены взять реванш и догнать в турнирной таблице минских динамовцев. В первом туре жодинцы обыграли на своем поле «Ислочь» (2:1).

В минувшие выходные стартовал турнир в первой лиге национального чемпионата. В борьбу за две путевки в элитный дивизион вступили 16 клубов. На старте соревнований крупной виктории добилась покинувшая высшую лигу бобруйская «Белшина», крупно обыгравшая у себя дома «Осиповичи» — 3:0. С победы стартовал микашевичский «Гранит», также выступавший в элите год назад. Он одолел на своем поле светлогорский «Химик» со счетом 2:1.