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10 апреля 2017, 9:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» ведёт переговоры с «Андерлехтом» по поводу трансфера Тилеманса

Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс входит в сферу интересов «Монако», сообщает L'Équipe. Французский клуб уже ведёт переговоры по поводу возможного трансфера Тилеманса летом 2017 года.

В нынешнем сезоне 19-летний Тилеманс провёл в чемпионате Бельгии 29 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Тилеманс входит в список потенциальных новичков «Спартака».

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