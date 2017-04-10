«Монако» ведёт переговоры с «Андерлехтом» по поводу трансфера Тилеманса
Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс входит в сферу интересов «Монако», сообщает L'Équipe. Французский клуб уже ведёт переговоры по поводу возможного трансфера Тилеманса летом 2017 года.
В нынешнем сезоне 19-летний Тилеманс провёл в чемпионате Бельгии 29 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Тилеманс входит в список потенциальных новичков «Спартака».
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