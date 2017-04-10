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10 апреля 2017, 9:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» нацелилась на Эрнандеса, которому «Реал» предложил до € 9 млн в год

Руководство «Барселоны» заинтересовано в услугах защитника «Алавеса» Тео Эрнандеса, сообщает AS.

Согласно информации источника, каталонский клуб готов предложить за футболиста € 24 млн. Столько же предложил за него и мадридский «Реал», с которым игрок уже достиг устного соглашения.

Трансферный лист Эрнандеса принадлежит «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.

«Реал» готов предложить Эрнандесу пятилетний контракт с зарплатой, которая будет постепенно возрастать: в сезонах 2017/2018 и 2018/2019 годов он получит € 6 млн в год. В сезоне-2019/20 — € 7 млн. Годом позже он получит € 8 млн, а в сезоне-2021/2022 — € 9 млн.

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