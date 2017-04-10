«Реал» готов предложить за Канте € 60 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно информации источника, «Реал» готов предложить за французского футболиста € 60 млн. В распоряжении Зидана не один высококлассный футболист средней линии, однако французский специалист считает, что Канте сможет быть очень полезен его команде.



По итогам 32 туров чемпионата Англии Канте принял участие в 30 матчах, став автором одного гола и одной результативной передачи. Действующий контракт Канте с английским клубом в силе до лета 2021 года.