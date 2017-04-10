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10 апреля 2017, 9:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» Д отпустит Обамейянга в «Реал» или «Барселону», но не в «Баварию»

Руководство дортмундской «Боруссии» не исключает расставание с нападающим Пьер-Эмериком Обамейянгом по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщил исполнительный директор немецкого гранда Ханс-Йоахим Ватцке. Правда, он подчеркнул, что в «Баварию» габонского футболиста не отпустят.

«Если мадридский “Реал” или “Барселона” сделают соответствующее предложение, мы будем готовы обсудить вопрос. Но в “Баварию” мы его не отпустим», — цитирует Ватцке интернет-издание Sport1.

Действующее соглашение Обамейянга с немецким клубом рассчитано до лета 2020 года.

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