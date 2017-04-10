«Боруссия» Д отпустит Обамейянга в «Реал» или «Барселону», но не в «Баварию»

Об этом сообщил исполнительный директор немецкого гранда Ханс-Йоахим Ватцке. Правда, он подчеркнул, что в «Баварию» габонского футболиста не отпустят.



«Если мадридский “Реал” или “Барселона” сделают соответствующее предложение, мы будем готовы обсудить вопрос. Но в “Баварию” мы его не отпустим», — цитирует Ватцке интернет-издание Sport1.



Действующее соглашение Обамейянга с немецким клубом рассчитано до лета 2020 года.