«Боруссия» Д отпустит Обамейянга в «Реал» или «Барселону», но не в «Баварию»
Руководство дортмундской «Боруссии» не исключает расставание с нападающим
Пьер-Эмериком Обамейянгом по окончании нынешнего сезона.
Об этом сообщил исполнительный директор немецкого гранда
«Если мадридский “Реал” или “Барселона” сделают соответствующее предложение, мы будем готовы обсудить вопрос. Но в “Баварию” мы его не отпустим», — цитирует Ватцке
Действующее соглашение Обамейянга с немецким клубом рассчитано до лета 2020 года.
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