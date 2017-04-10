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10 апреля 2017, 8:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» может приобрести полузащитника «Валенсии» Солера

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера, утверждает Levante.

Согласно информации источника, Солер рассматривается в качестве замены полузащитнику немецкого гранда Хаби Алонсо, который принял решение по окончании нынешнего сезона повесить бутсы на гвоздь.

Действующий контракт Солера с «летучими мышами» в силе до лета 2018 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет коло € 30 млн.

По итогам 31 тура чемпионата Испании Солер принял участие в 16 матчах, став автором трёх голов и одной результативной передачи.

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