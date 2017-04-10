«Бавария» может приобрести полузащитника «Валенсии» Солера

Согласно информации источника, Солер рассматривается в качестве замены полузащитнику немецкого гранда Хаби Алонсо, который принял решение по окончании нынешнего сезона повесить бутсы на гвоздь.

Действующий контракт Солера с «летучими мышами» в силе до лета 2018 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет коло € 30 млн.



По итогам 31 тура чемпионата Испании Солер принял участие в 16 матчах, став автором трёх голов и одной результативной передачи.