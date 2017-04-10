Дост догнал Месси в таблице лидеров «Золотой бутсы»
Нападающий лиссабонского «Спортинга» Бас Дост догнал форварда «Барселоны» Лионеля Месси в таблице «Золотой бутсы» — награды, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче 28-го тура чемпионата Португалии с «Боавиштой» (4:0) Дост оформил
В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 самых сильных чемпионатов, куда входят португальский и испанский, оценивается в 2 очка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter