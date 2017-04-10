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10 апреля 2017, 8:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дост догнал Месси в таблице лидеров «Золотой бутсы»

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Бас Дост догнал форварда «Барселоны» Лионеля Месси в таблице «Золотой бутсы» — награды, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

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В матче 28-го тура чемпионата Португалии с «Боавиштой» (4:0) Дост оформил хет-трик. Теперь на его счету 27 голов в 25 матчах чемпионата. Таким образом, Дост и Месси имеют по 54 зачётных очка в активе и лидируют в гонке.

В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 самых сильных чемпионатов, куда входят португальский и испанский, оценивается в 2 очка.

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