Дост догнал Месси в таблице лидеров «Золотой бутсы»

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В матче 28-го тура чемпионата Португалии с «Боавиштой» (4:0) Дост оформил хет-трик. Теперь на его счету 27 голов в 25 матчах чемпионата. Таким образом, Дост и Месси имеют по 54 зачётных очка в активе и лидируют в гонке.



В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 самых сильных чемпионатов, куда входят португальский и испанский, оценивается в 2 очка.