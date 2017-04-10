Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Генгам» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Анхель Ди Мария (56-я минута), Эдинсон Кавани (60, 70) и Блез Матюиди (90+2).

«ПСЖ» (71 очко) идет на втором месте в чемпионате Франции, три балла уступая лидирующему «Монако», «Генгам» (41) — 10-й.