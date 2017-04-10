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10 апреля 2017, 0:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Генгам» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» разгромили «Генгам» в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Анхель Ди Мария (56-я минута), Эдинсон Кавани (60, 70) и Блез Матюиди (90+2).

«ПСЖ» (71 очко) идет на втором месте в чемпионате Франции, три балла уступая лидирующему «Монако», «Генгам» (41) — 10-й.

9.04.2017 22:00 основной раунд: 32-й тур Parc des Princes
ПСЖ 4:0 Генгам
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Антуан Комбуаре
Голы
56′ Анхель Ди Мария 11
60′ Эдинсон Кавани 9
70′ Эдинсон Кавани 9
90+2′ Блэз Матюиди 14
Составы
Кевин Трапп 1
Преснель Кимпембе 3
Тома Менье 12
Серж Орье 19
Марко Верратти 6
Блэз Матюиди 14
32′ Адриен Рабьо 25
Эдинсон Кавани 9
43′ Левен Кюрзава 20
Шеррер Кабелину Максвелл 17
53′ Юлиан Дракслер 23
Хавьер Пасторе 10
84′ Анхель Ди Мария 11
Родригес Моура Лукас 7
1 Карл-Юхан Юнссон
2 Жордан Икоко
3 Фернанду де Оливейра Марсал
6 Бессама Санко
15 Жереми Сорбон
29 Кристоф Кербрат
17 Этьен Дидо
23 Джимми Бриан
8 Люка До 67′ 63′
12 Нилл Де Пов
24 Маркюс Коко 86′ 73′
21 Людовик Блас
11 Слоан Прива 45′
9 Александр Менди
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 4
7 Угловые 4
12 Фолы 12
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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