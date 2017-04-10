Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Генгам» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» разгромили «Генгам» в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Анхель Ди Мария (56-я минута), Эдинсон Кавани (60, 70) и Блез Матюиди (90+2).
«ПСЖ» (71 очко) идет на втором месте в чемпионате Франции, три балла уступая лидирующему «Монако», «Генгам» (41) — 10-й.
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Антуан Комбуаре
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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