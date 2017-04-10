«Наполи» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 9 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Наполи» на выезде разгромили «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу неаполитанцев, в составе которых отличились Хосе Кальехон (25-я минута) и Лоренцо Инсинье (51, 90+2).
«Наполи», набравший 67 очков, идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лацио» (60) — на 4-м.
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Маурицио Сарри
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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