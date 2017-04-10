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10 апреля 2017, 0:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Наполи» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 9 апр — Р-Спорт. Футболисты «Наполи» на выезде разгромили «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу неаполитанцев, в составе которых отличились Хосе Кальехон (25-я минута) и Лоренцо Инсинье (51, 90+2).

«Наполи», набравший 67 очков, идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лацио» (60) — на 4-м.

9.04.2017 21:45 основной раунд: 31-й тур Olimpico
Лацио 0:3 Наполи
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Симоне Индзаги Маурицио Сарри
Голы
7 Хосе Кальехон (М. Хамшик) 25′
24 Лоренцо Инсинье (М. Аллан) 51′
24 Лоренцо Инсинье (П. Зелиньски) 90+2′
Составы
Томас Стракоша 1
Джордан Лукаку 6
Фортуна дос Сантос Уоллас 13
Штефан Раду 26
Перейра Гомес Фелипе Андерсон 10
Марко Пароло 16
54′ Сергей Милинкович-Савич 21
Чиро Иммобиле 17
59′ Душан Баста 8
89′ Патрисио Габаррон 4
20′ 52′ Бартоломеу Жакинту Баштуш 15
Уэсли Худт 2
52′ Алессандро Мурджа 96
Бальде Кейта 14
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
2 Эльсеид Хюсай 86′
3 Иван Стринич
26 Калиду Кулибали
33 Рауль Альбиоль
5 Маркес Лоурейру Аллан 74′
8 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
24 Лоренцо Инсинье
17 Марек Хамшик 79′
30 Марко Рог
7 Хосе Кальехон 74′
20 Петр Зелиньски 85′
14 Дрис Мертенс 83′
99 Аркадиуш Милик
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 7
2 Угловые 4
10 Фолы 7
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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