«Наполи» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу неаполитанцев, в составе которых отличились Хосе Кальехон (25-я минута) и Лоренцо Инсинье (51, 90+2).

«Наполи», набравший 67 очков, идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лацио» (60) — на 4-м.