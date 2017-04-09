Дубль Ярмоленко помог киевскому «Динамо» разгромить «Олимпик»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Артем Беседин (на 21-й минуте), Андрей Ярмоленко (26, 65) и Денис Гармаш (51).

«Динамо» в матче следующего тура 14 апреля сыграет на выезде с луганской «Зарей», «Олимпик» 15 апреля примет донецкий «Шахтер».