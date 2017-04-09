Дубль Леона помог «Осасуне» одержать волевую победу над «Леганесом»

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Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.



«Леганес» вышел вперёд в счёте благодаря точному удару Димитриосу Сиовасу уже на 16-й минуте. Однако гол Серхио Леона с пенальти в первом тайме, а также его точный удар во второй половине встречи принесли победу «Осасуне», которая одержала вторую подряд победу в Примере.



«Осасуна» (17 очков) располагается на последней 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (27) находится на 17-й строчке.