Дубль Леона помог «Осасуне» одержать волевую победу над «Леганесом»
В матче 31-го тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала на своём поле «Леганес».
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Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
«Леганес» вышел вперёд в счёте благодаря точному удару Димитриосу Сиовасу уже на 16-й минуте. Однако гол Серхио Леона с пенальти в первом тайме, а также его точный удар во второй половине встречи принесли победу «Осасуне», которая одержала вторую подряд победу в Примере.
«Осасуна» (17 очков) располагается на последней 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (27) находится на 17-й строчке.
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