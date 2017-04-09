Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29369105/
9 апреля 2017, 21:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Леона помог «Осасуне» одержать волевую победу над «Леганесом»

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала на своём поле «Леганес».

В матче 31-го тура чемпионата Испании <span class=error>Осасуна</span> принимала на своём поле Леганес. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

«Леганес» вышел вперёд в счёте благодаря точному удару Димитриосу Сиовасу уже на 16-й минуте. Однако гол Серхио Леона с пенальти в первом тайме, а также его точный удар во второй половине встречи принесли победу «Осасуне», которая одержала вторую подряд победу в Примере.

«Осасуна» (17 очков) располагается на последней 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (27) находится на 17-й строчке.

Осасуна
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!