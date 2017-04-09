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9 апреля 2017, 20:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Зуттнера помог «Ингольштадту» обыграть «Дармштадт»

МОСКВА, 9 апр — Р-Спорт. «Ингольштадт» обыграл «Дармштадт» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ингольштадте, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Голами в составе победителей отметились Паскаль Гросс (на 19-й минуте), Алмог Коэн (68) и Маркус Зуттнер (72). У «Дармштадта» дубль сделал Марио Вранчич (33 и 39, с пенальти).

На 87-й минуте с поля были удалены защитник «Ингольштадта» Ромен Брежери и нападающий гостей Антонио Чолак.

«Ингольштадт» в следующем туре 15 апреля сыграет в гостях с «Вольфсбургом». «Дармштадт», потерпевший четвертое поражение подряд, 16 апреля примет «Шальке».

9.04.2017 18:30 основной раунд: 28-й тур Audi Sportpark
Ингольштадт 3:2 Дармштадт
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Майк Вальпургис Торстен Фрингс
Голы
19′ Паскаль Гросс (А. Коэн) 10
68′ Альмог Коэн 36
72′ Маркус Зуттнер 29
6 Марио Вранчич (Ф. Платте) 33′
6 Марио Вранчич 39′
Составы
Мартин Хансен 35
87′ Ромен Брегери 18
75′ Маркус Зуттнер 29
Марсель Тиссеран 32
Марвин Матип 34
Паскаль Гросс 10
Альмог Коэн 36
Мэтью Леки 7
61′ Рожер 8
Альфредо Моралес 6
89′ Сонни Киттель 21
Антони Юнг 3
90′ Дарио Лескано 11
Лукас Хинтерзеер 16
31 Михаэль Эссер
4 Айтач Сулу
13 Маркус Штайнхефер
21 Иммануэль Хен
32 Фабиан Холланд
17 Сандро Сиригу
34 Хамит Алтынтоп
16 Антонио Чолак 64′ 87′
36 Вильсон Камавуака 81′
39 Свен Шипплок
6 Марио Вранчич 71′
2 Леон Гувара
19 Феликс Платте 62′
10 Ян Розенталь
Статистика
1 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 10
10 Удары в створ 5
5 Угловые 2
12 Фолы 11
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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