Гол Зуттнера помог «Ингольштадту» обыграть «Дармштадт»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ингольштадте, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Голами в составе победителей отметились Паскаль Гросс (на 19-й минуте), Алмог Коэн (68) и Маркус Зуттнер (72). У «Дармштадта» дубль сделал Марио Вранчич (33 и 39, с пенальти).

На 87-й минуте с поля были удалены защитник «Ингольштадта» Ромен Брежери и нападающий гостей Антонио Чолак.

«Ингольштадт» в следующем туре 15 апреля сыграет в гостях с «Вольфсбургом». «Дармштадт», потерпевший четвертое поражение подряд, 16 апреля примет «Шальке».