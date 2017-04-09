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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29368873/
9 апреля 2017, 21:05 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Сент-Этьен» и «Нант» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 9 апр — Р-Спорт. Футболисты «Сент-Этьена» и «Нанта» разошлись миром в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Сент-Этьена», завершилась со счетом 1:1. У «Нанта» забил Прежюс Накульма (15-я минута), в составе «Сент-Этьена» гол на счету Бенжамена Корнье (70).

«Сент-Этьен» (45 очков) идет на 7-м месте в турнирной таблице французского чемпионата, «Нант» (42) — 8-й.

9.04.2017 18:00 основной раунд: 32-й тур Stade Geoffroy-Guichard
Сент-Этьен 1:1 Нант
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Кристоф Гальтье Консейсау Сержиу
Голы
70′ Бенжамен Корнье 8
22 Прежюс Накульма 15′
Составы
Стефан Рюффье 16
Кевин Теофиль-Катрин 2
71′ Шейк М`Бенге 12
Флорантен Погба 19
81′ Ронаэль Пьер-Габриэль 31
68′ Жордан Верету 14
Ромен Амума 21
Анри Севе 11
Роберт Берич 27
56′ Уле Сельнес 17
Бенжамен Корнье 8
64′ Кевин Монне-Паке 22
Жорже Интима 26
30 Максим Дюпе
3 Диегу Карлос
6 Педру Алвес Лукас Лима
26 Коффи Джиджи
8 Адриен Томассон 72′
27 Гийом Жилле
28 Валентен Ронжье
22 Прежюс Накульма 74′
15 Лео Дюбуа 85′
19 Абдулай Туре
11 Александр Качаниклич 64′
14 Амин Арит
9 Эмилиано Сала 64′
10 Ясин Бамму
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 3
8 Угловые 2
12 Фолы 11
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сент-Этьен
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Нант
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