«Сент-Этьен» и «Нант» сыграли вничью в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 9 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Сент-Этьена» и «Нанта» разошлись миром в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Сент-Этьена», завершилась со счетом 1:1. У «Нанта» забил Прежюс Накульма (15-я минута), в составе «Сент-Этьена» гол на счету Бенжамена Корнье (70).
«Сент-Этьен» (45 очков) идет на 7-м месте в турнирной таблице французского чемпионата, «Нант» (42) — 8-й.
|9.04.2017 18:00
|основной раунд: 32-й тур
|Stade Geoffroy-Guichard
|Сент-Этьен
|1:1
|Нант
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Кристоф Гальтье
|Консейсау Сержиу
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|11
|6
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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