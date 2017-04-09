«Лестер» потерпел первое поражение после увольнения Раньери

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В составе победителей забитыми мячами отметились Том Дэвис (1-я минута), Ромелу Лукаку (23, 57) и Фил Джагелка (41). Лукаку, который является лучшим бомбардиром первенства страны с 23 мячами, забил в текущем сезоне премьер-лиги больше голов, чем вся команда «Мидлсбро» (22). У проигравших отличились Ислам Слимани (4) и Марк Олбрайтон (10).

Это поражение стало для «Лестера» первым после увольнения с поста главного тренера команды итальянского специалиста Клаудио Раньери, который привел «лис» к первому в истории чемпионству в Англии. До этого команда под руководством Крэйга Шекспира одержала шесть побед в шести матчах.

В турнирной таблице «Эвертон» занимает седьмое место, набрав 54 очка, «Лестер» с 36 очками идет 11-м.

В следующем туре «Эвертон» на своем поле примет «Бернли», «Лестер» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас». Обе встречи пройдут 15 апреля.