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9 апреля 2017, 21:47 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Лестер» потерпел первое поражение после увольнения Раньери

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. «Эвертон» одержал победу над «Лестером» со счетом 4:2 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Том Дэвис (1-я минута), Ромелу Лукаку (23, 57) и Фил Джагелка (41). Лукаку, который является лучшим бомбардиром первенства страны с 23 мячами, забил в текущем сезоне премьер-лиги больше голов, чем вся команда «Мидлсбро» (22). У проигравших отличились Ислам Слимани (4) и Марк Олбрайтон (10).

Это поражение стало для «Лестера» первым после увольнения с поста главного тренера команды итальянского специалиста Клаудио Раньери, который привел «лис» к первому в истории чемпионству в Англии. До этого команда под руководством Крэйга Шекспира одержала шесть побед в шести матчах.

В турнирной таблице «Эвертон» занимает седьмое место, набрав 54 очка, «Лестер» с 36 очками идет 11-м.

В следующем туре «Эвертон» на своем поле примет «Бернли», «Лестер» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас». Обе встречи пройдут 15 апреля.

9.04.2017 18:00 основной раунд: 32-й тур Goodison Park
Эвертон 4:2 Лестер
Первый тайм: 3:2
Главные тренеры
Роналд Куман Крейг Шекспир
Голы
1′ Том Дэйвис (К. Миральяс) 26
23′ Ромелу Лукаку (Р. Баркли) 10
41′ Фил Ягелка (К. Миральяс) 6
57′ Ромелу Лукаку (Ф. Ягелка) 10
19 Ислам Слимани (Д. Грэй) 4′
11 Марк Олбрайтон 10′
Составы
Васкес Хоэль Роблес 1
45′ Лейтон Бэйнс 3
Фил Ягелка 6
Мэйсон Холгейт 30
Мэттью Пеннингтон 38
Росс Баркли 8
29′ Кевин Миральяс 11
Идрисса Гуйе 17
Том Дэйвис 26
Ромелу Лукаку 10
73′ Морган Шнейдерлен 2
Гарет Бэрри 18
1 Каспер Шмайхель
3 Бен Чилвелл
6 Роберт Хут 29′
29 Йоан Беналуан
4 Дэнни Дринкуотер
10 Энди Кинг 64′
13 Дэниел Амарти
19 Ислам Слимани
11 Марк Олбрайтон 78′
23 Леонардо Ульоа
22 Демарэй Грэй 61′
26 Рияд Махрез
9 Джейми Варди 61′
7 Ахмед Муса
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 4
4 Угловые 6
8 Фолы 14
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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