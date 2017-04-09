«Шахтер» впервые проиграл в чемпионате Украины, уступив «Черноморцу»

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Встреча 24-го тура в группе 1, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1.

«Шахтер», потерпевший первое поражение в нынешнем чемпионате Украины, с 63 очками лидирует в турнирной таблице. «Черноморец», в активе которого 31 балл, идет шестым.