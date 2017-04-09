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9 апреля 2017, 19:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Шахтер» впервые проиграл в чемпионате Украины, уступив «Черноморцу»

МОСКВА, 9 апр — Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» уступили одесскому «Черноморцу» в матче второго этапа чемпионата Украины, потерпев первое поражение в турнире.

Футболисты донецкого Шахтера уступили одесскому Черноморцу в матче второго этапа чемпионата Украины потерпев первое поражение в турнире. Увеличить
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Встреча 24-го тура в группе 1, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1.

«Шахтер», потерпевший первое поражение в нынешнем чемпионате Украины, с 63 очками лидирует в турнирной таблице. «Черноморец», в активе которого 31 балл, идет шестым.

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