«Шахтер» впервые проиграл в чемпионате Украины, уступив «Черноморцу»
МОСКВА, 9 апр —
Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» уступили одесскому «Черноморцу» в матче второго этапа чемпионата Украины, потерпев первое поражение в турнире.
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Встреча 24-го тура в группе 1, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1.
«Шахтер», потерпевший первое поражение в нынешнем чемпионате Украины, с 63 очками лидирует в турнирной таблице. «Черноморец», в активе которого 31 балл, идет шестым.
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