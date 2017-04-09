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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29368176/
9 апреля 2017, 19:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Герта» обыграла «Аугсбург» и вернулась в еврокубковую зону в таблице

В матче 28-го тура чемпионата Германии «Герта» на своём поле принимала «Аугсбург».

Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами в первой половине встречи отметились Джон Энтони Брукс и Валентин Штокер.

«Герта» набрала 43 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» (29) располагается на 16-й строчке.

9.04.2017 16:30 основной раунд: 28-й тур Olympiastadion
Герта 2:0 Аугсбург
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Паль Дардаи Мануэль Баум
Голы
12′ Джон Брукс (В. Штокер) 25
37′ Валентин Штокер (С. Калу) 14
Составы
Руне Ярстейн 22
Петер Пекарик 2
Себастьян Лангкамп 15
Марвин Платтенхардт 21
Джон Брукс 25
Пер Сильян Шельбред 3
Саломон Калу 8
Ведад Ибишевич 19
80′ Никлас Штарк 5
Аллан 20
79′ 88′ Владимир Дарида 6
Александр Эссвайн 7
69′ Валентин Штокер 14
Максимилиан Миттельштедт 34
35 Mapвин Хитц
2 Паул Ферхаг
16 Кристоф Янкер 82′
31 Филипп Макс
10 Даниэль Байер
19 Ку Джа Чхоль
22 Чи Дон Вон
38 Кевин Дансо
28 Георг Тайгль 85′
11 Жонатан Шмид
21 Доминик Кор 69′ 42′
7 Халил Алтынтоп
27 Альфред Финнбогасон 80′
39 Такаси Усами
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 0
7 Угловые 0
17 Фолы 20
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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