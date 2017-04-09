«Герта» обыграла «Аугсбург» и вернулась в еврокубковую зону в таблице
В матче 28-го тура чемпионата Германии «Герта» на своём поле принимала «Аугсбург».
Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами в первой половине встречи отметились Джон Энтони Брукс и Валентин Штокер.
«Герта» набрала 43 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» (29) располагается на 16-й строчке.
Главные тренеры
|Паль Дардаи
|Мануэль Баум
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|0
|7
|Угловые
|0
|17
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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