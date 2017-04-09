«Герта» обыграла «Аугсбург» и вернулась в еврокубковую зону в таблице

Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В составе победителей забитыми мячами в первой половине встречи отметились Джон Энтони Брукс и Валентин Штокер.



«Герта» набрала 43 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» (29) располагается на 16-й строчке.