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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29368110/
9 апреля 2017, 19:01 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Рома» в гостях разгромила «Болонью» в матче 31-го тура чемпионата Италии

Футболисты «Ромы» взяли верх в гостевом матче против «Болоньи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии.

На 25-й минуте встречи счет в матче открыл аргентинский защитник «Ромы» Федерико Фасио. На 41-й минуте полузащитник римлян Мохамед Салах удвоил преимущество гостей. Нападающий Эдин Джеко на 75-й минуте игры установил окончательный счет в матче.

После этой игры «Рома» набрав 71 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья», имея в активе 34 очка, находится на 14 месте в серии А.

В следующем туре 15 апреля «Рома» на своем поле примет «Аталанту». В тот же день «Болонья» в гостях встретится с «Палермо».

9.04.2017 16:00 основной раунд: 31-й тур Renato Dall'Ara
Болонья 0:3 Рома
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Роберто Донадони Лучано Спаллетти
Голы
20 Федерико Фасио (К. Манолас) 25′
11 Мохамед Салах (Э. Джеко) 41′
9 Эдин Джеко (Д. Перотти) 75′
Составы
Антонио Миранте 83
Эмиль Крафт 4
Адам Масина 25
Даниэле Гастальделло 28
Эрик Пульгар 5
Ладислав Крейчи 11
75′ Блерим Джемаили 31
Маттиа Дестро 10
69′ 76′ Доменико Майетта 20
Василис Торосидис 35
45′ Симоне Верди 9
Федерико Ди Франческо 14
63′ Адам Надь 16
85′ Бруно Петкович 21
1 Войчех Щенсны
2 Антонио Рюдигер
3 Гильерме Жуан Жезус
20 Федерико Фасио
4 Раджа Наингголан
6 Кевин Стротман 69′
16 Даниэле Де Росси
11 Мохамед Салах
44 Константинос Манолас 78′ 38′
15 Томас Фермален
9 Эдин Джеко 85′
10 Франческо Тотти
92 Стефан Эль-Шаарави 65′
8 Диего Перотти
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 5
6 Угловые 5
14 Фолы 9
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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