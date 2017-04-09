«Рома» в гостях разгромила «Болонью» в матче 31-го тура чемпионата Италии

На 25-й минуте встречи счет в матче открыл аргентинский защитник «Ромы» Федерико Фасио. На 41-й минуте полузащитник римлян Мохамед Салах удвоил преимущество гостей. Нападающий Эдин Джеко на 75-й минуте игры установил окончательный счет в матче.

После этой игры «Рома» набрав 71 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья», имея в активе 34 очка, находится на 14 месте в серии А.

В следующем туре 15 апреля «Рома» на своем поле примет «Аталанту». В тот же день «Болонья» в гостях встретится с «Палермо».