«Рома» в гостях разгромила «Болонью» в матче 31-го тура чемпионата Италии
Футболисты «Ромы» взяли верх в гостевом матче против «Болоньи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии.
На 25-й минуте встречи счет в матче открыл аргентинский защитник «Ромы» Федерико Фасио. На 41-й минуте полузащитник римлян Мохамед Салах удвоил преимущество гостей. Нападающий Эдин Джеко на 75-й минуте игры установил окончательный счет в матче.
После этой игры «Рома» набрав 71 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья», имея в активе 34 очка, находится на 14 месте в серии А.
В следующем туре 15 апреля «Рома» на своем поле примет «Аталанту». В тот же день «Болонья» в гостях встретится с «Палермо».
Главные тренеры
|Роберто Донадони
|Лучано Спаллетти
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter