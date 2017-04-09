«Тулуза» и «Марсель» сыграли вничью в чемпионате Франции

Встреча проходила в Тулузе на стадионе «Мунисипал» и завершилась со счётом 0:0.



«Марсель» сыграл вничью в третьем матче чемпионата Франции подряд. «Тулуза» продлила беспроигрышную серию в Лиге 1 до трёх встреч.



«Марсель», набрав 48 очков, занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от идущего четвёртым «Лиона» на 6 баллов. «Тулуза» (41 очко) находится на 8-й строчке.