«Тулуза» и «Марсель» сыграли вничью в чемпионате Франции
«Тулуза» и «Марсель» сыграли вничью в матче 32-го тура французской Лиги 1.
Встреча проходила в Тулузе на стадионе «Мунисипал» и завершилась со счётом 0:0.
«Марсель» сыграл вничью в третьем матче чемпионата Франции подряд. «Тулуза» продлила беспроигрышную серию в Лиге 1 до трёх встреч.
«Марсель», набрав 48 очков, занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от идущего четвёртым «Лиона» на 6 баллов. «Тулуза» (41 очко) находится на 8-й строчке.
Главные тренеры
|Паскаль Дюпра
|Руди Гарсия
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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