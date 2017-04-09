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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29368093/
9 апреля 2017, 18:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тулуза» и «Марсель» сыграли вничью в чемпионате Франции

«Тулуза» и «Марсель» сыграли вничью в матче 32-го тура французской Лиги 1.

Встреча проходила в Тулузе на стадионе «Мунисипал» и завершилась со счётом 0:0.

«Марсель» сыграл вничью в третьем матче чемпионата Франции подряд. «Тулуза» продлила беспроигрышную серию в Лиге 1 до трёх встреч.

«Марсель», набрав 48 очков, занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от идущего четвёртым «Лиона» на 6 баллов. «Тулуза» (41 очко) находится на 8-й строчке.

9.04.2017 16:00 основной раунд: 32-й тур Stadium Municipal
Тулуза 0:0 Марсель
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Паскаль Дюпра Руди Гарсия
Составы
Альбан Лафон 40
Кельвен Аду 15
81′ Исса Диоп 5
Кристофер Жюльен 6
90+2′ Жак-Франсуа Мубандже 29
Янн Бодижер 23
Алексис Блен 27
Мартин Брейтуэйт 9
82′ Оскар Трехо 10
Ола Тойвонен 11
65′ Корантен Жан 15
Джимми Дурмаз 21
86′ Энди Делор 39
Сомалиа 19
16 Йоан Пеле
2 Хироки Сакаи 41′
6 Жорже Пиреш Роланду
8 Морган Сансон
13 Грегори Сертик
19 Вильям Венкер
11 Димитри Пайет
18 Бафетимби Гомис 44′
21 Патрис Эвра 73′
12 Анри Бедимо
26 Флориан Товен 84′
7 Реми Кабелла
29 Андре-Франк Замбо 45′
27 Максим Лопес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 3
7 Угловые 7
16 Фолы 12
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тулуза
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