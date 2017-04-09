«Милан» разгромил «Палермо», «Интер» уступил «Кротоне»

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Сусо, Марио Пашалич, Карлос Бакка и Херард Деулофеу. На 83-й минуте встречи гости остались вдесятером после того, как Джанкарло Гонсалес получил вторую жёлтую карточку.



В параллельном матче дня «Интер» на выезде уступил «Кротоне» со счётом 1:2. Хозяева благодаря дублю Диего Фальчинелли вышли вперёд, а во второй половине встречи миланцы ответили только голом Данило Д`Амброзио.