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9 апреля 2017, 18:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» разгромил «Палермо», «Интер» уступил «Кротоне»

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал на своём поле «Палермо».

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Сусо, Марио Пашалич, Карлос Бакка и Херард Деулофеу. На 83-й минуте встречи гости остались вдесятером после того, как Джанкарло Гонсалес получил вторую жёлтую карточку.

В параллельном матче дня «Интер» на выезде уступил «Кротоне» со счётом 1:2. Хозяева благодаря дублю Диего Фальчинелли вышли вперёд, а во второй половине встречи миланцы ответили только голом Данило Д`Амброзио.
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