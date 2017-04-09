Клуб Витселя одержал вторую победу в чемпионате Китая
В матче 4-го тура китайской суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на своем поле одолел «Яньбань» — 1:0.
Единственный гол на счету Ке Суна, которому ассистировал
Для команды Фабио Каннаваро победа стала второй в сезоне. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» поднялся на шестую строчку в таблице. «Яньбань» идет 14-м.
В другом поединке «Ляонинь» на выезде сыграл вничью с «Чанчунь Ятай» (1:1). У хозяев единственный мяч забил Саболч Хусти, также известный по выступлениям за «Зенит». Для его команды набранное очко стало первым в нынешнем сезоне. «Ятай» занимает 15-е место в таблице, «Ляонинь» — восьмое.
Чемпионат Китая
Суперлига
4-й тур
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» — «Яньбань» — 1:0 (0:0).
«Чанчунь Ятай» — «Ляонинь» — 1:1 (0:0).
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