Клуб Витселя одержал вторую победу в чемпионате Китая

Единственный гол на счету Ке Суна, которому ассистировал экс-форвард «Милана» Алешандре Пату. Все 90 минут на поле в составе хозяев провел бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Для команды Фабио Каннаваро победа стала второй в сезоне. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» поднялся на шестую строчку в таблице. «Яньбань» идет 14-м.

В другом поединке «Ляонинь» на выезде сыграл вничью с «Чанчунь Ятай» (1:1). У хозяев единственный мяч забил Саболч Хусти, также известный по выступлениям за «Зенит». Для его команды набранное очко стало первым в нынешнем сезоне. «Ятай» занимает 15-е место в таблице, «Ляонинь» — восьмое.

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4-й тур

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» — «Яньбань» — 1:0 (0:0).

«Чанчунь Ятай» — «Ляонинь» — 1:1 (0:0).