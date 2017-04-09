Гол Владимира Хващинского принес вторую подряд победу минскому «Динамо» на старте ЧБ по футболу

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Сегодня на поле столичного стадиона «Трактор» динамовцы переиграли гостей из новополоцкого «Нафтана» с минимальным счетом 1:0. Победу минчанам принес точный удара Владимира Хващинского, который поразил ворота Дмитрия Аснина на 78-й минуте встречи. В первом туре команда Сергея Боровского разгромила на выезде могилевский «Днепр» — 3:0.

Позже завершатся еще 3 встречи второго тура: БАТЭ (Борисов) — ФК «Минск», «Крумкачы» (Минск) — «Динамо» (Брест), «Шахтер» (Солигорск) — «Гомель». Завершится программа тура 10 апреля матчем «Слуцка» и жодинского «Торпедо-БелАЗа».

Стартовые встречи состоялись накануне: «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Городея» — 1:0, «Витебск» — «Днепр» (Могилев) — 0:4.