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9 апреля 2017, 17:54 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Сандерленд» в чемпионате Англии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Сандерлендом» со счетом 3:0 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

В турнирной таблице МЮ занимает пятое место набрав 57 очков. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Златан Ибрагимович (30-я минута), Генрих Мхитарян (46) и Маркус Рэшфорд (89). На 43-й минуте за грубую игру с поля был удален полузащитник хозяев Себастьян Ларссон. «Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже на протяжении 21 матча первенства страны.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 57 очков, «Сандерленд» с 20 очками идет на последней, 20-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 16 апреля на своем поле примет лидера чемпионата «Челси», «Сандерленд» днем ранее также дома сыграет с «Вест Хэмом».

9.04.2017 15:30 основной раунд: 32-й тур Stadium of Light
Сандерленд 0:3 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дэвид Мойес Жозе Моуринью
Голы
9 Златан Ибрагимович (А. Эррера) 30′
22 Генрих Мхитарян (Л. Шоу) 46′
19 Маркус Рэшфорд (З. Ибрагимович) 89′
Составы
Джордан Пикфорд 13
Билли Джонс 2
Джейсон Денайер 4
Ламин Коне 23
43′ Себастьян Ларссон 7
Джек Родуэлл 8
85′ Дидье Ндонг 17
Джермейн Дефо 18
Виктор Аничебе 28
39′ Брайан Овьедо 3
Хавьер Манкильо 21
66′ Ли Каттермоул 6
Фабио Борини 9
20 Серхио Ромеро
3 Эрик Байи
5 Маркос Рохо
36 Маттео Дармиан 90+2′
6 Поль Погба
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини 79′
9 Златан Ибрагимович
23 Люк Шоу 61′ 15′
17 Дэйли Блинд
14 Джесси Лингард 64′ 64′
19 Маркус Рэшфорд
22 Генрих Мхитарян 78′
11 Антони Марсьяль 82′
Статистика
1 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 9
4 Угловые 5
14 Фолы 20
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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