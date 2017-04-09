Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Сандерленд» в чемпионате Англии
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Сандерлендом» со счетом 3:0 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Забитыми мячами отметились Златан Ибрагимович (30-я минута), Генрих Мхитарян (46) и Маркус Рэшфорд (89). На 43-й минуте за грубую игру с поля был удален полузащитник хозяев Себастьян Ларссон. «Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже на протяжении 21 матча первенства страны.
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 57 очков, «Сандерленд» с 20 очками идет на последней, 20-й позиции.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 16 апреля на своем поле примет лидера чемпионата «Челси», «Сандерленд» днем ранее также дома сыграет с «Вест Хэмом».
|9.04.2017 15:30
|основной раунд: 32-й тур
|Stadium of Light
|Сандерленд
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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