Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Сандерленд» в чемпионате Англии

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Забитыми мячами отметились Златан Ибрагимович (30-я минута), Генрих Мхитарян (46) и Маркус Рэшфорд (89). На 43-й минуте за грубую игру с поля был удален полузащитник хозяев Себастьян Ларссон. «Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже на протяжении 21 матча первенства страны.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 57 очков, «Сандерленд» с 20 очками идет на последней, 20-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 16 апреля на своем поле примет лидера чемпионата «Челси», «Сандерленд» днем ранее также дома сыграет с «Вест Хэмом».