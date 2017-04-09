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9 апреля 2017, 17:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хуммельс получил травму на тренировке «Баварии»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс получил травму на утренней тренировке команды, сообщает Bild.

Немецкий защитник повредил стопу и не смог продолжить тренировку, с поля его увезли на карте. О том, сможет ли Хуммельс сыграть в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Реала», будет известно позднее.

Отметим также, что Хуммельс не принимал участия во вчерашней встрече 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:1), так как главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти решил предоставить футболисту отдых перед поединком против «Реала».

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