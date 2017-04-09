Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29367371/
9 апреля 2017, 16:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Матч «Астана» — «Актобе» пройдет на «Тарлан арене»

Матч шестого тура Премьер-лиги между командами «Астана» и «Актобе» состоится 12 апреля в Астане на стадионе «Тарлан Арена». Начало матча в 15.00.

Матч шестого тура <nobr>Премьер-лиги</nobr> между командами <span class=error>Астана</span> и <span class=error>Актобе</span> состоится 12 апреля в <span class=error>Астане</span> на стадионе <span class=error>Тарлан</span> Арена. Начало матча в 15.00. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра пройдет не на главном стадионе страны по причине ремонтных работ — на «Астана Арене» полным ходом идет замена покрытия.

Ориентировочно, ремонтные работы закончатся 1 мая.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
09 апреля

«Головкин > Ломаченко. Как минимум его u201e0u201c говорит об этом». Болельщики обсуждают, кто должен быть на первом месте P4P-рейтинга

Мартин Мюррей: «Никто не побьет GGG в 160 фунтах»

«Продолжай надирать всем задницы!». Как Головкина поздравляли с днем рождения