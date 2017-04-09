Матч «Астана» — «Актобе» пройдет на «Тарлан арене»
Матч шестого тура
Премьер-лиги между командами «Астана» и «Актобе» состоится 12 апреля в Астане на стадионе «Тарлан Арена». Начало матча в 15.00.
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Игра пройдет не на главном стадионе страны по причине ремонтных работ — на «Астана Арене» полным ходом идет замена покрытия.
Ориентировочно, ремонтные работы закончатся 1 мая.
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