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9 апреля 2017, 16:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сампдория» упустила победу над «Фиорентиной»

«Сампдория» упустила победу над «Фиорентиной» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:2.

 Уже на пятой минуте Бруну Фернандеш вывел хозяев вперёд. В середине второго тайма Гонсало Родригес сравнял счёт, однако вскоре Рикардо Альварес забил второй гол генуэзской команды. На 89-й минуте Хоума Бабакар вновь восстановил равенство в матче и принёс флорентийцам одно очко.

«Сампдория» набрала 45 очков и занимает девятое место в серии А, «Фиорентина» (52) идёт восьмой.

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