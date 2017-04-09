«Сампдория» упустила победу над «Фиорентиной»

Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:2.



Уже на пятой минуте Бруну Фернандеш вывел хозяев вперёд. В середине второго тайма Гонсало Родригес сравнял счёт, однако вскоре Рикардо Альварес забил второй гол генуэзской команды. На 89-й минуте Хоума Бабакар вновь восстановил равенство в матче и принёс флорентийцам одно очко.



«Сампдория» набрала 45 очков и занимает девятое место в серии А, «Фиорентина» (52) идёт восьмой.