Дубль Дзадзы принёс «Валенсии» победу над «Гранадой»

Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 1:3.



Дубль в составе «летучих мышей» оформил нападающий Симоне Дзадза, ещё один мяч забил его коллега по амплуа Сантьяго Лоренсо. Гол престижа за хозяев записал на свой счёт форвард Эсекьель Понсе.



«Валенсия» набрала 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице испанского первенства. «Гранада» (20) идёт на 19-й позиции.