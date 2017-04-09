Аллегри настаивает на контракте с «Ювентусом» до лета 2021 года

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Ранее стало известно, что руководство команды предложило специалисту новый контракт до лета 2020 года.

Тем не менее, согласно источнику, Аллегри настаивает на том, что новое соглашение должно быть рассчитано до лета 2021-го. Действующий контракт 49-летнего итальянца рассчитан до 2018 года. Ранее сообщалось, что по окончании текущего сезона Аллегри покинет «Старую синьору» и может возглавить «Арсенал».