Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29366099/
9 апреля 2017, 13:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Аллегри настаивает на контракте с «Ювентусом» до лета 2021 года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов продолжить работу в клубе, информирует La Gazzetta Dello Sport.

Главный тренер <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри готов продолжить работу в клубе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что руководство команды предложило специалисту новый контракт до лета 2020 года.

Тем не менее, согласно источнику, Аллегри настаивает на том, что новое соглашение должно быть рассчитано до лета 2021-го. Действующий контракт 49-летнего итальянца рассчитан до 2018 года. Ранее сообщалось, что по окончании текущего сезона Аллегри покинет «Старую синьору» и может возглавить «Арсенал».

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
09 апреля

"Зенит" не нарушил лимит на легионеров. Объясняем, почему

"Вся страна видела". Горячая пресс-конференция из Магнитогорска

Мутко vs Мурманск. Самый яркий диалог конференции РФС