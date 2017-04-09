Федерико Македа: Я ослушался Фергюсона, и это главная ошибка в моей жизни
Нападающий «Новары» Федерико Македа отметил, переход из «Манчестер Юнайтед» в «Сампдорию» в 2011 году — главная ошибка в его карьере.
25-летний итальянец подчеркнул, что наставник «красных дьяволов» Алекс Фергюсон отговаривал его от возвращения в Италию.
— Фергюсон хотел, чтобы я ушел в аренду, — цитирует ESPN Македу. — Меня хотели видеть многие клубы, в том числе «Эвертон» и «Сандерленд». Но я хотел играть в чемпионате Италии. Фергюсон выразил несогласие с моим выбором, он хотел, чтобы я остался в Англии, тогда он мог бы внимательнее следить за моим прогрессом. Он предупредил, что в Италии мне будет намного тяжелее. Я настоял на переезде в Италию, и это — главная ошибка в моей карьере.
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