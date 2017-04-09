«Чанчунь Ятай» не смог победить, несмотря на гол бывшего игрока «Зенита»
«Чанчунь Ятай» в матче 4-го тура китайской Суперлиги на своём поле сыграл вничью со счётом 1:1 с командой «Ляонин Хувин».
На 55-й минуте счёт открыл бывший полузащитник «Зенита» Сабольч Хусти, реализовавший пенальти. Однако уже на 57-й минуте Ассани
«Чанчунь Ятай», начавший сезон с трёх поражений кряду, набрал первое очко и в таблице занимает предпоследнее место. «Ляонин Хувин» располагается на седьмой строчке.
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