«Чанчунь Ятай» не смог победить, несмотря на гол бывшего игрока «Зенита»

На 55-й минуте счёт открыл бывший полузащитник «Зенита» Сабольч Хусти, реализовавший пенальти. Однако уже на 57-й минуте Ассани Лукимья-Мулонготи восстановил паритет. При этом за несколько минут до этого гости остались вдесятером — Шанкунь Лю получил вторую жёлтую карточку.



«Чанчунь Ятай», начавший сезон с трёх поражений кряду, набрал первое очко и в таблице занимает предпоследнее место. «Ляонин Хувин» располагается на седьмой строчке.