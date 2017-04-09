Жозе Моуринью: Все восхищаются Ибрагимовичем, но почему тогда никто не обращает внимания на Дефо?
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил восхищение физическими кондициями нападающего «Сандерленда» Джермейна Дефо.
34-летний форвард в текущем сезоне забил 14 голов в 33 матчах во всех турнирах и вернулся в сборную Англии.
— Все восхищаются Златаном Ибрагимовичем, но почему тогда никто не обращает внимания на Дефо? — цитирует The Sun Моуринью. — Джермейн в невероятной форме. Он
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