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9 апреля 2017, 12:21 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью: Все восхищаются Ибрагимовичем, но почему тогда никто не обращает внимания на Дефо?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил восхищение физическими кондициями нападающего «Сандерленда» Джермейна Дефо.

34-летний форвард в текущем сезоне забил 14 голов в 33 матчах во всех турнирах и вернулся в сборную Англии.

— Все восхищаются Златаном Ибрагимовичем, но почему тогда никто не обращает внимания на Дефо? — цитирует The Sun Моуринью. — Джермейн в невероятной форме. Он по-прежнему быстр, инстинкт киллера при нем. То, как он двигается, как он бьет по мячу… Нет ощущения, что Дефо старше 30.

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