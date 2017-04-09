Жозе Моуринью: Все восхищаются Ибрагимовичем, но почему тогда никто не обращает внимания на Дефо?

34-летний форвард в текущем сезоне забил 14 голов в 33 матчах во всех турнирах и вернулся в сборную Англии.

— Все восхищаются Златаном Ибрагимовичем, но почему тогда никто не обращает внимания на Дефо? — цитирует The Sun Моуринью. — Джермейн в невероятной форме. Он по-прежнему быстр, инстинкт киллера при нем. То, как он двигается, как он бьет по мячу… Нет ощущения, что Дефо старше 30.