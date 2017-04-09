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9 апреля 2017, 12:14 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Могилевский «Днепр» разгромил в гостях футболистов «Витебска» во 2-м туре чемпионата Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты могилевского «Днепра» одержали первую победу после возвращения в высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом матче второго тура <span class=error>могилевчане</span> не оставили шансов Витебску разгромив хозяев со счетом 4:0. Уже к 35-й минуте встречи гости вели 3:0 после ударов <span class=error>Мурата</span> <span class=error>Хотова</span> Евгения <span class=error>Чумака</span> и Дмитрия <span class=error>Башлая</span>. Увеличить
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В гостевом матче второго тура могилевчане не оставили шансов «Витебску», разгромив хозяев со счетом 4:0. Уже к 35-й минуте встречи гости вели 3:0 после ударов Мурата Хотова, Евгения Чумака и Дмитрия Башлая. После перерыва последнюю точку поставил Владимир Юрченко. Могилевский клуб вернулся в элитный дивизион белорусского футбола после двухлетнего перерыва.

Гости праздновали успех еще в одном субботнем поединке — гродненский «Неман» на поле ФК «Минск» одолел футболистов «Ислочи» из Минского района с минимальным счетом 1:0. Победный гол забил Павел Савицкий. Такой же результат был зафиксирован в Мозыре, где местная «Славия» взяла верх над «Городеей», благодаря точному удару Александра Котлярова.

Сегодня состоятся еще 4 поединка: БАТЭ (Борисов) — ФК «Минск», «Крумкачы» (Минск) — «Динамо» (Брест), «Шахтер» (Солигорск) — «Гомель», «Динамо» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк).

Игровая программа второго тура финиширует 10 апреля, когда футболисты «Слуцка» примут на своем поле гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа».

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