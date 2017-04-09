«Челси» и «Манчестер Сити» сделали запрос о трансфере Гризманна

Согласно Daily Mail, оба английских клуба уже сделали запрос о трансфере француза.

Отмечается, что уход форварда из мадридской команды в ближайшее трансферное окно маловероятен, поскольку сам Гризманн недавно изъявил желание остаться в Испании. Кроме того, «Атлетико» вряд ли будет расставаться с футболистами предстоящим летом, поскольку только в январе завершится действие трансферного бана для «матрасников».