Луис Энрике после поражения от «Малаги» выразил недовольство судейством

В матче 31-го тура испанской Примеры «Барселона» проиграла «Малаге» со счётом 0:2. На 28-й минуте нападающий каталонцев Неймар получил жёлтую карточку за то, что начал завязывать шнурки прямо перед мячом, который должны были разыграть хозяева игры, а на 66-й минуте был удалён за грубый фол.



«Интерпретация того, что заслуживает жёлтой карточки, очень особенная. В некоторых матчах случались грубые подкаты сзади, за которые не показывались жёлтые карточки, хотя должны были. А затем жёлтую карточку показывают за завязывание шнурков. Очень странно, что команда, которая не играет грубо, получает какие-то непонятные жёлтые карточки. Особенно когда соперник делает множество фолов, но не получает жёлтую карточку за это. Это странно, но мы к этому привыкли», — цитирует Луиса Энрике интернет-издание Goal.