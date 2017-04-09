Луис Энрике после поражения от «Малаги» выразил недовольство судейством
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил недовольство судейскими решениями в матчах с участием
сине-гранатовых.
В матче 31-го тура испанской Примеры «Барселона» проиграла «Малаге» со счётом 0:2. На 28-й минуте нападающий каталонцев Неймар получил жёлтую карточку за то, что начал завязывать шнурки прямо перед мячом, который должны были разыграть хозяева игры, а на 66-й минуте был удалён за грубый фол.
«Интерпретация того, что заслуживает жёлтой карточки, очень особенная. В некоторых матчах случались грубые подкаты сзади, за которые не показывались жёлтые карточки, хотя должны были. А затем жёлтую карточку показывают за завязывание шнурков. Очень странно, что команда, которая не играет грубо, получает
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