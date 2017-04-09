Форвард «Малаги» извинился за празднование гола в ворота «Барселоны»
Нападающий «Малаги» Сандро Рамирес после матча 31-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:0) отметил, что его команда противостояла лучшему клубу в мире.
Рамирес, являющийся воспитанником «Барселоны», принес извинения каталонскому коллективу за празднование своего забитого мяча.
— Мы знали, что будем играть против лучшей команды мира, — цитирует AS Рамиреса. — «Малага» не унывала, не опускала руки и добилась победного результата. Я рад забитому голу, но больше рад итоговому результату.
Празднование гола? Я не так активно праздновал, как обычно. В любом случае, я благодарен «Барселоне» за все, что клуб мне дал, но сейчас я обязан «Малаге». Если
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