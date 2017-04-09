Форвард «Малаги» извинился за празднование гола в ворота «Барселоны»

Рамирес, являющийся воспитанником «Барселоны», принес извинения каталонскому коллективу за празднование своего забитого мяча.

— Мы знали, что будем играть против лучшей команды мира, — цитирует AS Рамиреса. — «Малага» не унывала, не опускала руки и добилась победного результата. Я рад забитому голу, но больше рад итоговому результату.