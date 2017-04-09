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9 апреля 2017, 11:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мичел: Рад, что «Малага» помогла «Реалу»

Главный тренер «Малаги» Мичел после матча 31-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:0) выразил удовлетворение от игры своей команды.

Легенда «Реала» подчеркнул, что его бывший клуб не нуждался в помощи его действующей команды, поскольку мадридцы в любом случае выиграют ла лигу в этом сезоне.

— Я очень счастлив, потому что мои подопечные проявили все свои лучшие качества, — цитирует AS Мичела. — Луис Энрике сказал, что итоговый результат несправедлив? У каждого свое видение вопроса. Как по мне, «Малага» победила заслуженно, поскольку была лучше «Барселоны» в каждом игровом компоненте.

Борьба за чемпионство? Я уже говорил, что «Реалу» помощь не нужна, потому что команда в любом случае выиграет ла лигу. Тем не менее, я рад, что «Малага» протянула руку помощи мадридцам.

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