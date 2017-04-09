Андрес Иньеста: Разговоры о судьях ничего не решат, им тоже непросто

«Королевский клуб» в этом туре сыграл вничью с «Атлетико» (1:1).

— Очень жаль, что мы упустили такую возможность вернуться в борьбу за титул, — цитирует AS Иньесту. — Надеюсь, такого не повторится, но теперь борьба в чемпионате заметно осложняется, о чем говорит нам таблица. Мы провели хороший матч, боролись до финального свистка, но иногда твоих усилий просто не хватает. Разговоры о судьях ничего не решат. Непросто за одну секунду принять правильное решение в серьезной игре.