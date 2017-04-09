Матч «Динамо» — «Шахтер» перенесен из-за свадьбы дочери Григория Суркиса
Матч чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» был перенесен на пятницу, 21 апреля,
из-за свадьбы дочери экс-президента клуба, вице-президента ФИФА Григория Суркиса. Об этом сообщают украинские СМИ.
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Как информирует Tribuna.com, Светлана Суркис выходит замуж 22 апреля, празднование состоится в Киеве — в ресторане 5-звездочного отеля Fairmont. Именно с этим событием была связана просьба киевлян о переносе игры с «Шахтером».
Напомним также, что президентом «Динамо» является Игорь Суркис — брат Григория Суркиса.
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