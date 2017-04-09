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9 апреля 2017, 10:25 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Матч «Динамо» — «Шахтер» перенесен из-за свадьбы дочери Григория Суркиса

Матч чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» был перенесен на пятницу, 21 апреля, из-за свадьбы дочери экс-президента клуба, вице-президента ФИФА Григория Суркиса. Об этом сообщают украинские СМИ.

Матч чемпионата Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером был перенесен на пятницу 21 апреля <nobr>из-за </nobr>свадьбы дочери <nobr>экс-президента</nobr> клуба <nobr>вице-президента</nobr> ФИФА Григория <span class=error>Суркиса</span>. Об этом сообщают украинские СМИ. Увеличить
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Как информирует Tribuna.com, Светлана Суркис выходит замуж 22 апреля, празднование состоится в Киеве — в ресторане 5-звездочного отеля Fairmont. Именно с этим событием была связана просьба киевлян о переносе игры с «Шахтером».

Напомним также, что президентом «Динамо» является Игорь Суркис — брат Григория Суркиса.

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