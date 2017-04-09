День в истории. Робби Фаулеру исполнилось 42 года

Выступал за «Ливерпуль», «Лидс», «Манчестер Сити», «Кардифф», «Блэкберн», австралийские «Норт Квинсленд Фури» и «Перт Глори», тайский «Муангтонг Юнайтед», а также сборную Англии.

Наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль». Вместе с командой он выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Кубок лиги (дважды). В составе сборной Англии он стал бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года.