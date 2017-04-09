Неймара могут дисквалифицировать на три игры за саркастические аплодисменты арбитру

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Бразилец, получивший вторую желтую карточку на 65-й минуте, саркастически поаплодировал судье, уходя с поля. Как сообщает AS, главный арбитр встречи включил этот эпизод в отчет о матче. Это удаление стало пятым в карьере Неймара. Кроме того, «Барселона» осталась в меньшинстве впервые за последние 59 игр.