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9 апреля 2017, 10:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймара могут дисквалифицировать на три игры за саркастические аплодисменты арбитру

Нападающий «Барселоны» Неймар может получить трехматчевую дисквалификацию за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2).

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> может получить <span class=error>трехматчевую</span> дисквалификацию за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с Малагой (0:2). Увеличить
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Бразилец, получивший вторую желтую карточку на 65-й минуте, саркастически поаплодировал судье, уходя с поля. Как сообщает AS, главный арбитр встречи включил этот эпизод в отчет о матче. Это удаление стало пятым в карьере Неймара. Кроме того, «Барселона» осталась в меньшинстве впервые за последние 59 игр.

8.04.2017 21:45 основной раунд: 31-й тур La Rosaleda
Малага 2:0 Барселона
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мичел Энрике Луис
Голы
32′ Сандро Рамирес (П. Хуан Карлос) 19
90′ Хони (Пабло Форнальс) 21
Составы
Идрисс Камени 1
Роберто Росалес 18
37′ Федерико Рикка 15
Диего Льоренте 5
Луис Эрнандес 24
Пабло Форнальс 31
Игнасио Камачо 6
45′ Хосе Луис Ресио 14
67′ Хуанпи Аньор 10
69′ Адальберто Пеньяранда 16
82′ 83′ Перес Хуан Карлос 7
Хони 21
77′ Сандро Рамирес 19
Диас де Оливейра Шарлес 9
1 Марк-Андре тер Штеген
14 Хавьер Маскерано 87′
18 Жорди Альба 8′
23 Самюэль Юмтити 33′
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
5 Серхио Бускетс
11 да Силва Сантос Неймар 27′ 65′
24 Жереми Матье 45′
20 Серхи Роберто
6 Денис Суарес 45′
8 Андрес Иньеста
21 Андре Гомиш 61′
17 Пако Алькасер
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
8 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 3
2 Угловые 3
26 Фолы 20
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
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