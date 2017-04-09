Неймара могут дисквалифицировать на три игры за саркастические аплодисменты арбитру
Нападающий «Барселоны» Неймар может получить трехматчевую дисквалификацию за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2).
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Бразилец, получивший вторую желтую карточку на 65-й минуте, саркастически поаплодировал судье, уходя с поля. Как сообщает AS, главный арбитр встречи включил этот эпизод в отчет о матче. Это удаление стало пятым в карьере Неймара. Кроме того, «Барселона» осталась в меньшинстве впервые за последние 59 игр.
Главные тренеры
|Мичел
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|8
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|3
|26
|Фолы
|20
|6
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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