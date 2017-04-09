С «Днепра» снимут еще шесть очков
В ближайшее время с «Днепра» будут сняты еще шесть очков в чемпионате Украины. Напомним, 5 апреля с команды сняли три очка.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает Tribuna.com, Причина — задолженность перед Мироном Маркевичем. Бывший тренер «Днепра» подал жалобу в ФФУ. Маркевич требовал возместить ему 3,5 млн долларов (1,7 млн — долги по зарплате, 1,8 млн — компенсация за разрыв контракта). 1 февраля Палата разрешения споров ФФУ признала правомерными претензии Мирона Маркевича.
На данный момент «Днепр» идет последним в чемпионате Украины. Когда с «Днепра» снимут еще шесть очков, в активе клуба останется лишь четыре пункта. У «Волыни», которая идет на 11-м месте — 10 очков, а у «Карпат», которые находятся над зоной вылета — 16.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter