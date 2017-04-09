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Как сообщает Tribuna.com, Причина — задолженность перед Мироном Маркевичем. Бывший тренер «Днепра» подал жалобу в ФФУ. Маркевич требовал возместить ему 3,5 млн долларов (1,7 млн — долги по зарплате, 1,8 млн — компенсация за разрыв контракта). 1 февраля Палата разрешения споров ФФУ признала правомерными претензии Мирона Маркевича.

На данный момент «Днепр» идет последним в чемпионате Украины. Когда с «Днепра» снимут еще шесть очков, в активе клуба останется лишь четыре пункта. У «Волыни», которая идет на 11-м месте — 10 очков, а у «Карпат», которые находятся над зоной вылета — 16.