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9 апреля 2017, 10:01 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

С «Днепра» снимут еще шесть очков

В ближайшее время с «Днепра» будут сняты еще шесть очков в чемпионате Украины. Напомним, 5 апреля с команды сняли три очка.

В ближайшее время с Днепра будут сняты еще шесть очков в чемпионате Украины. <span class=stop>Напомним</span> 5 апреля с команды сняли три очка. Увеличить
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Как сообщает Tribuna.com, Причина — задолженность перед Мироном Маркевичем. Бывший тренер «Днепра» подал жалобу в ФФУ. Маркевич требовал возместить ему 3,5 млн долларов (1,7 млн — долги по зарплате, 1,8 млн — компенсация за разрыв контракта). 1 февраля Палата разрешения споров ФФУ признала правомерными претензии Мирона Маркевича.

На данный момент «Днепр» идет последним в чемпионате Украины. Когда с «Днепра» снимут еще шесть очков, в активе клуба останется лишь четыре пункта. У «Волыни», которая идет на 11-м месте — 10 очков, а у «Карпат», которые находятся над зоной вылета — 16.

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