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9 апреля 2017, 10:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игуаин забил 20 мячей в первом сезоне за «Ювентус» и повторил рекорд 1958 года

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Кьево» (2:0) забил свой 20-й мяч в серии А.

Игуаин стал первым футболистом «Юве» с 1958 года, которому удалось достичь этой голевой отметки в своём дебютном сезоне за клуб.

В последний раз подобного достижения добивались нападающие «Ювентуса» Джон Чарльз и Омар Сивори, оба — в сезоне-1957/58.

Аргентинец в матче с «Кьево» забил дважды — на 23-й минуте он пробил в дальний нижний угол ворот гостей после передачи от Пауло Дибалы, а в концовке встречи замкнул прострел Штефана Лихтштайнера.

Игуаин оформил свой 6-й дубль за «Ювентус» в серии А. Кроме того, с учётом выступлений за «Наполи», это 25-й матч нападающего в чемпионате Италии, в котором ему удалось забить два мяча или более.

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