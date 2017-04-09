Игуаин забил 20 мячей в первом сезоне за «Ювентус» и повторил рекорд 1958 года

Игуаин стал первым футболистом «Юве» с 1958 года, которому удалось достичь этой голевой отметки в своём дебютном сезоне за клуб.



В последний раз подобного достижения добивались нападающие «Ювентуса» Джон Чарльз и Омар Сивори, оба — в сезоне-1957/58.



Аргентинец в матче с «Кьево» забил дважды — на 23-й минуте он пробил в дальний нижний угол ворот гостей после передачи от Пауло Дибалы, а в концовке встречи замкнул прострел Штефана Лихтштайнера.



Игуаин оформил свой 6-й дубль за «Ювентус» в серии А. Кроме того, с учётом выступлений за «Наполи», это 25-й матч нападающего в чемпионате Италии, в котором ему удалось забить два мяча или более.